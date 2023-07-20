Сплошные руины: торнадо разрушил фармацевтический завод Pfizer в США. Видео

В США произошел мощный торнадо. Смерч обрушился на Северную Каролину и разрушил там фармацевтический завод Pfizer.

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Об этом сообщает АР. На кадрах видео видно, что от здания остались руины. К счастью, пострадавших нет (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В компании подтвердили, что комплекс был значительно поврежден атмосферным вихрем – сорвана большая часть крыши. Завод хранил большое количество лекарства. Однако все их разбрасывало штормом.

"У меня есть сообщения о 50 000 поддонах с лекарствами, которые разбросаны по всему заводу и повреждены из-за дождя и ветра", – сказал шериф округа Нэш Кейт Стоун.

Как известно, завод производит анестезию и другие лекарства, а также около 25% всех стерильных инъекционных препаратов, используемых в больницах США.

Старший директор аптеки Университета здравоохранения штата Юта Эрин Фокс сказала, что ущерб вероятно приведет к долгосрочному дефициту лекарства, пока Pfizer будет работать либо над переносом производства на другие площадки, либо над возобновлением.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что скорость ветра достигала 240 км/ч. Шторм временно перекрыл участок межштатной автомагистрали в обоих направлениях в Северной Каролине, вызвав километровые пробки.

Кроме того, экстремальная погода поразила и другие регионы страны – наводнения затопили общины в Кентукки, а жара "превратила на сковородку" Майами.

Вместе с тем, метеорологи не делают отрадных прогнозов. По данным синоптиков, жара и паводки будут наблюдаться и дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День Канады, 1 июля, в округе Маунтин-Вью неподалеку от канадского города Дидсбери (штат Альта) возник огромный торнадо. По информации СМИ, смерч достигал ширины до километра. Ненастье разрушило пять домов и повредило еще девять, а также сравнило с землей довольно обширную территорию, засаженную деревьями.

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