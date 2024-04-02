В Греции обнародовали план реформирования армии до 2030 года: что он предусматривает

В понедельник, 1 апреля, министерство обороны Греции обнародовало план правительства по реструктуризации вооруженных сил до 2030 года. Он предусматривает приобретение истребителей, усиление военно-морского флота и роли отечественной оборонной промышленности.

В частности, речь идет об изготовлении автономных систем и средств противоракетной обороны, сказал министр обороны Греции Никос Дендиас. Об этом пишет местное издание Kathimerini.

Глава министерства посетил Главное управление оборонных инвестиций и вооружений (GDDIA), где его проинформировали о 15 приоритетных программах по производству военного оборудования.

"Наша программа направлена на то, чтобы к 2030 году ВВС Греции имели 200 современных самолетов 4,5 и 5-го поколений, постепенно выводя из эксплуатации самолеты 3-го и 4-го поколений", – заявил Дендиас.

Более старые самолеты в Греции хотят заменить истребителями F-16, Rafale и F-35. К концу этого десятилетия страна планирует приобрести две или больше полных эскадрильи этих современных самолетов.

"Наша цель – укрепить собственную оборонную промышленность и продвинуться в производстве передовых усилителей мощности. Мы стремимся создать новую реальность для вооруженных сил Греции", – подытожил министр обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Греция рассматривает возможность увеличить военную поддержку Украины. Представитель Афин заявил, что его страна поставляет Киеву "все, что мы можем, и все, что нас попросили поставлять, до того уровня, насколько мы могли".

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