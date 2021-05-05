В Госдепе США призвали давить на Россию из-за Украины

В Государственном департаменте США заявили о необходимости усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы она выполняла свои обязательства. Среди прочего – прекратила конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма.

Такую позицию высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter. В этой же соцсети его поддержал представитель Госдепа Нед Прайс.

"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлечь к ответственности за ее действия и оказывать давление, чтобы Москва придерживалась своих международных обязательств", – подчеркнул Блинкен.

Со своей стороны Прайс, сделав ретвит его поста, напомнил, что РФ также должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию украинского Крымского полуострова.

"Россия должна выполнять свои обязательства по Минским договоренностям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она должна прекратить незаконную оккупацию Крыма", – добавил представитель американского Госдепа.

Напомним: ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину вместе с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.

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