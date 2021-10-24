В горах Индии из-за сильного снегопада погибли 11 человек, проводится спасательная операция

В горах Индии из-за мощного снегопада погибли 11 человек. Тела были обнаружены в районе, ведущем к перевалу Ламкхага.

Это один из самых коварных перевалов в местности, пишет издание ndtv. Как сообщается, среди погибших есть гиды, носильщики и туристы.

Всего в группе горных туристов было 17 человек. Они сбились с пути еще 18 октября. Для поиска путешественников на перевале Военно-воздушные силы 20 октября начали масштабную спасательную операцию.

Незадолго до этого нескольким гидам удалось дойти до укрытия, где они подали сигнал бедствия. На это место 22 октября отправились военные на вертолетах.

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Во время спецоперации двух туристов нашли живыми, их госпитализировали в больницу Уттаркаши. При этом еще четверо считаются пропавшими без вести. Спасатели передали тела местной полиции.

Напомним: ранее стало известно, что в результате наводнения в индийском штате Утаранчал погибли 46 человек. Причинами обрушения стихии назвали изменение климата и неконтролируемое строительство, наносящее ущерб окружающей среде. В штате прошли проливные дожди, которые затопили дороги и дома, разрушили постройки и снесли мосты.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Испанию обрушились проливные дожди, вызвав масштабное наводнение в южных и западных регионах страны. Местами выпало более 130 литров осадков на квадратный метр суши, что стало абсолютным максимумом за последние десятилетия.