В Гонконге задержали украинца за помощь в побеге 12 активистов. Фото и видео

В Гонконге правоохранители задержали 11 человек, в том числе гражданина Украины, которые помогали бежать в Тайвань местным активистам – участникам антиправительственных протестов в 2019 году.

Как сообщает South China Morning Post, речь идет о 29-летнем парне по имени Кирилл, сотруднике одного из ресторанов города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Его и еще 10 человек (восемь мужчин и три женщины возрастом от 18 до 72 лет), в числе которых окружной советник города Коулун и адвокат Даниэль Вонг Квок-тунг, были задержаны по подозрению в том, что они помогли 12 беженцам из Гонконга в 2020 году.

Четверо из них были освобождены под залог утром 14 января. Остальных должны были выпустить до вечера пятницы.

По местному законодательству, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В свою очередь координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов на своей странице в Facebook призвал Министерство иностранных дел Украины взять на контроль ситуацию по задержанию украинца.

Активистов, которым помогли бежать, арестовала береговая охрана, когда они направлялись в Тайвань. 10 из них 30 декабря 2020 года приговорили к тюремным срокам – от семи месяцев до трех лет за незаконное пересечение границы или организацию преступлений.

Отмечается, что они бежали, потому что опасались обвинений из-за участия в антиправительственных акциях протеста в Гонконге в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые протесты, приуроченные к 22-й годовщине передачи административного района из состава Великобритании в Китай. На марш вышло несколько миллионов людей, которые требовали отказаться от принятия закона об экстрадиции.