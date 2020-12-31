В годовщину президентства Путина в сети вспомнили знаковые кадры

В сети вспомнили об исторических кадрах, на которых запечатлен президент России Владимир Путин и его предшественник Борис Ельцин. Именно 31 декабря 1999 года последний объявил, что уходит с должности и выбрал себе преемника.

Снимки обнародовали на странице сообщества "Historicana.ru – исторические фотографии" в Facebook. Они символически демонстрируют смену эпох в России после распада СССР – от ельцинской до путинского режима.

31 декабря 1999 года Ельцин отказался от власти в пользу Путина. Алексей Сазонов

31 декабря исполнился 21 год нахождения Владимира Путина при власти в РФ. ТАСС

Официальная церемония передачи власти Путину в Кремле. Facebook "Historicana.ru – исторические фотографии"

"31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин объявил о досрочном уходе со своего поста и о временной передаче полномочий Владимиру Путину. На фото Владимир Путин, Александр Волошин (экс-глава Администрации президента РФ. – Ред.) и Борис Ельцин. Москва. Кремль", "Пост сдал – пост принял. Россия. 1999 год", "Борис Ельцин и Владимир Путин после состоявшейся в Кремле официальной церемонии передачи власти", – подписали архивные фото.

Напомним, 31 декабря 2020 года по сути является 21-летием нахождения Путина при власти в Российской Федерации. В этот день в 1999 году Ельцин выступил с обращением, в котором заявил, что хочет сделать жизнь россиян хоть немного лучше, а потому дает дорогу новому поколению.

Тогда же с первой речью к россиянам в качестве и. о. президента выступил и Путин. Тогда он призвал их "поднять бокалы за новый век России".

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