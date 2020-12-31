У річницю президентства Путіна в мережі згадали знакові кадри

Вікторія Довгань Світ 14:16, 31.12.2020 Оновлено: 14:28, 31.12.2020

У мережі згадали про історичні кадри, на яких зображено президента Росії Володимира Путіна і його попередника Бориса Єльцина. Саме 31 грудня 1999 року останній оголосив, що йде з посади і обрав собі наступника.

Світлини оприлюднили на сторінці спільноти "Historicana.ru – історичні фотографії" у Facebook. Вони символічно демонструють зміну епох у Росії після розпаду СРСР – від єльцинського до путінського режиму.

31 грудня 1999 Єльцин відмовився від влади на користь Путіна.
Олексій Сазонов
31 грудня виповнився 21 рік перебування Володимира Путіна при владі в РФ.
ТАСС
Офіційна церемонія передання влади Путіну в Кремлі.
Facebook "Historicana.ru – історичні фотографії"

"31 грудня 1999 року президент РФ Борис Єльцин оголосив про дострокову відставку зі своєї посади і про тимчасову передачу повноважень Володимиру Путіну. На фото Володимир Путін, Олександр Волошин (ексглава Адміністрації президента РФ. – Ред.) і Борис Єльцин. Москва. Кремль", "Пост здав – пост обійняв. Росія. 1999 рік", "Борис Єльцин і Володимир Путін після офіційної церемонії передачі влади, що відбулася у Кремлі", – підписали архівні фото.

Нагадаємо, 31 грудня 2020 року по суті є 21-річчям перебування Путіна при владі в Російській Федерації. У цей день в 1999 році Єльцин виступив зі зверненням, в якому заявив, що хоче зробити життя росіян хоч трохи кращим, а тому дає дорогу новому поколінню.

Тоді ж із першою промовою до росіян як в.о. президента виступив і Путін. Він закликав їх "підняти келихи за нове століття Росії".

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