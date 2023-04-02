В Германии загремел в тюрьму владелец ''любимого паба Путина''

В Дрездене на востоке Германии владелец "АМ Тор", куда нередко захаживал президент РФ Владимир Путин, по фамилии Конрад оказался в тюрьме почти на два года по решению суда. Немецкий предприниматель и фанат кремлевского тирана оказался еще и заядлым болельщиком, и во время беспорядков по поводу перехода "Динамо" во второй дивизион в мае 2021 года принял участие в беспорядках.

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Как сообщает агентство Bild, он нанес удары по оператору, который снимал массовые беспорядки. Впоследствии мужчина оказался в больнице с ушибами головы и живота.

Избивал Конрад сотрудника прессы не один. Вместе с сообщником позднее в суде они оба отрицали свое преступление, но доказательства против них были неоспоримы.

"Журналисты являются частью государственной власти и должны пользоваться особой защитой. Поэтому об отсрочке исполнения приговора на испытательном сроке не может быть и речи", – подчеркнул судья, назначив обоим подсудимым наказание в виде заключения в тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлой весной в Иерусалиме бар "Путин" был переименован на "Зеленский" после полномасштабного вторжения России в Украину. Хозяин кафе Леон Тетерин сорвал старую вывеску 24 февраля, когда российские войска напали на всю территорию Украины.

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