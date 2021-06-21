В Германии задержали научного сотрудника по подозрению в работе на спецслужбы России

В Германии задержали российского гражданина, который работал научным сотрудником научно-технической кафедры в одном из немецких университетов. Его подозревают в том, что является агентом спецслужб России.

Задержанного зовут Ильнур Н. В ордере на его арест отмечается, что в период с октября 2020 года по июнь 2021 года он минимум трижды встречался с сотрудником российской спецслужбы. Об этом сообщается на сайте Generalbundesanwalt.

По крайней мере на двух из встреч мужчина передавал информацию с территории университета. В обмен на это он получил деньги.

В доме обвиняемого провели обыски. Подозревают, что он начал работать на российские спецслужбы именно с октября прошлого года. Обвиняемого передали следственному судье Федерального суда.

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области агента российских спецслужб, который воевал за террористов "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Bellingcat рассказали о преступлениях спецслужб России за последние семь лет. За это время сайт разоблачил более полутора десятка преступлений с их участием.