В Германии у подозреваемого в шпионаже на РФ сотрудника посольства нашли нашивку 'Беркута' и российские флаги. Фото

Охранник в посольстве Великобритании, которого арестовали по подозрению в шпионаже на Россию, оказался ярым поклонником российской и нацистской символики. В его квартире нашли два флага РФ, по меньшей мере три советских военных фуражки, бескозырку Черноморского флота России, а также нашивку украинского спецподразделения "Беркут", расформированного после Революции достоинства.

Фото из квартиры шпиона обнародовала газета Daily Mail. Издание отметило, что 57-летнего Дэвида Смита арестовали после того, как британская контрразведывательная служба MI5 и немецкие спецслужбы вели наблюдение за ним в течение нескольких месяцев (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Смита подозревают в передаче российской разведке информации о контртеррористических операциях. Следствие предполагает, что шпион скорее всего не имел доступа к секретным документам, но благодаря своей должности мог незаметно проникать в помещения, в которые не должен был иметь доступа.

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Британец жил в арендованной однокомнатной квартире на первом этаже в доме в Потсдаме, который находится на юго-запад от Берлина. В его квартире, кроме указанных вещей, нашли также нашивки четырех военных флотов России, российские военные отличия, модель советского автомобиля и книги по психологии и саморазвитию на русском языке: "Путеводитель по мозгу", "Психологическое воздействие", "Открытое подсознание".

В шкафу Смита также находились две книги Зигмунда Фрейда и несколько книг, посвященных истории Третьего Рейха, среди которых две о 12-й танковой дивизии СС "Гитлерюгенд" и биография Рейнхарда Гейдриха, высокопоставленного немецкого эсэсовца, который был главным архитектором Холокоста.

По данным следствия, подозреваемый работал на российскую разведку как минимум с ноября 2020 года и передавал куратору документы в обмен на деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила шпиона спецслужб РФ на попытке вывезти военное оборудование.