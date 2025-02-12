В Германии суд впервые разрешил экстрадицию украинца, не захотевшего служить в армии: как он объяснил отказ

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что в Германии суд разрешил экстрадицию украинца, не захотевшего служить в армии. Это первый подобный прецедент.

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Стоит добавить, что мужчина отказался от службы в армии из-за религиозных убеждений. Как пишет издание MDR, в своем решении суд отметил, что нежелание проходить военную службу по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции.

"Украинские правоохранители обратились с запросом об экстрадиции выехавшего в Германию мужчину. В Украине ему инкриминируют угрозы и физическое насилие над сотрудником полиции при взятии анализа крови в больнице", – говорится в сообщении издания.

После начала процедуры экстрадиции мужчина выступил против возвращения в Украину. Он утверждал, что его могут призвать в ряды ВСУ. Мужчина заявил, что не хочет убивать людей и отказался от мобилизации из соображений совести.

Ранее сообщалось, что украинцев, покинувших Украину, не будут вынуждать возвращаться из-за границы насильно – это должно быть самостоятельным решением каждого. А миссия власти – помочь таким людям, чтобы их возвращение было легче. Для этого им помогут трудоустроиться.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Украина действительно планирует запустить проект по возвращению граждан из-за границы с целью их реинтеграции в экономику и оборонную сферу. Инициатива, которая станет частью деятельности вновь созданного Министерства национального единства, призвана способствовать реинтеграции граждан в общественную, экономическую и оборонную жизнь страны. По словам министра национального единства Александра Камышина, целью проекта является не только возвращение людей домой, но и привлечение их в ключевые сферы, в частности оборонной индустрии.

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