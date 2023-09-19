В Германии стартовало очередное заседание в формате 'Рамштайн': на встрече присутствует Умеров. Фото и видео

В Германии сегодня, 19 сентября, стартовало очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В рамках уже 15-го заседания министры обороны и старшие военные чиновники из стран-партнеров Украины встречаются офлайн.

В этот раз к ним впервые присоединился недавно назначенный на должность министра обороны Украины Рустем Умеров. Об этом сообщило "Радио Свобода".

"В Германии на авиабазе сегодня состоится заседание в формате "Рамштайн". Своим ходом журналистам туда не попасть – их собирают неподалеку, передает корреспондент Радио Свобода. На месте осматривают вещи с собаками и только потом сажают на специальные военные автобусы, которые доставят медийщиков на авиабазу. Впервые участие в этом формате примет новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров", – рассказывали журналисты незадолго до старта встречи.

Видео дня

Около 11 часов по киевскому времени стало известно о начале встречи.

О том, что 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины состоится в очном формате на авиабазе "Рамштайн" 19 сентября, сообщалось еще 31 августа.

"Министр Остин (глава Пентагона Ллойд Остин. - Ред.) снова пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", – сообщали тогда в пресс-службе Военно-Воздушных сил США в Европе.

В этот раз к руководителям оборонных ведомств стран-партнеров Украины впервые присоединился назначенный 6 сентября на должность министра обороны нашего государства Рустем Умеров. За несколько дней до встречи он согласовал позиции с главой Пентагона.

Сам Остин прибыл в Германию для участия в "Рамштайне" еще накануне, 18 сентября.

"В пути в Германию, где я проведу 15-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Я встречусь с партнерами по коалиции из почти 50 стран, чтобы обсудить продолжающуюся войну в Украине, помощь в сфере безопасности и усилить нашу поддержку Украины в ее борьбе за защиту своего суверенитета", – написал Остин в соцсети "Х", ранее известный как Twitter.

Однако ни Остин, ни Умеров, который также отметил, что главное внимание МО сейчас приковано к "Рамштайну", не раскрывали подробностей относительно того, какие именно вопросы и потребности украинской армии будут приоритетными в этот раз.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли перед началом встречи заявил журналистам, что встреча будет "отличной".

"Это будет отличная встреча" – генерал Милли перед началом "Рамштайна" сказал это корреспонденту Радио Свобода. Также на авиабазу прибыл уже глава Минобороны Украины Рустем Умеров и его американский коллега Ллойд Остин", – пишет "Радио Свобода".

Открывая заседание, глава Пентагона заявил, что обещанные США танки M1 Abrams в скором времени прибудут в Украину.

"Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, ранее обещавшие передать США, вскоре прибудут в Украину", – сказал Остин.

Напомним, предыдущая встреча в формате Рамштайн проходила в июне текущего года. Тогда предшественник Умерова в должности министра обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на истребителях F-16 и новых пакетах военной помощи. В условиях контрнаступления ВСУ получили новые резервы и профессиональную подготовку от мощнейших армий мира.