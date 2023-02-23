В Германии российское консульство разрисовали "кровавыми" символами войны против Украины: в РФ жалуются на вандализм. Фото

На территории российского консульства в Бонне (Германия) в ночь на 22 февраля появились символы преступной путинской войны против Украины. "Z" кроваво-красно цвета, которые накануне начала полномасштабного вторжения нарисовал неизвестный, неожиданно не понравились российским дипломатам.

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Несмотря на то, что в РФ готовы тыкать "Z"-тки на все подряд, эти рисунки консульство назвало "отвратительным актом вандализма". Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба дипучреждения.

На фотографиях видно, что красной краской, как будто кровью, залито внешнюю сторону ограды. Символы, используемые оккупантами, неизвестные нарисовали на информационном стенде, стене, почтовом ящике консульства.

В РФ сообщили, что подали заявление в немецкие правоохранительные органы, возбуждено расследование.

Неравнодушных, которые хотели напомнить о кровавых преступлениях Российской Федерации, пресс-служба назвала "вандалами" и осудила произошедшее.

Такие акции, как заявили в ведомстве, "наносят ущерб достоинству, спокойствию, неприкосновенности помещений и имущества консульского учреждения РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее неизвестные украинские патриоты устроили патриотическую акцию во временно оккупированном Россией Крыму, несмотря на давление и репрессии.

– Украинцы поддерживают свою страну и Силы обороны и на других оккупированных территориях. Плакаты, листовки, желтые ленты, сине-желтые изображения флага и проч. периодически появляются в Геническе, Новой Каховке, Скадовске, Мелитополе, Энергодаре, Токмаке, Бердянске, Днепрорудном, Родах, Донецке, Луганске, Мариуполе.

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