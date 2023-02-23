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В Германии российское консульство разрисовали "кровавыми" символами войны против Украины: в РФ жалуются на вандализм. Фото

Дарья Дурова
Мир
2 минуты
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В РФ пожаловались на акцию, совершенную ночью на территории их консульства в Германии

На территории российского консульства в Бонне (Германия) в ночь на 22 февраля появились символы преступной путинской войны против Украины. "Z" кроваво-красно цвета, которые накануне начала полномасштабного вторжения нарисовал неизвестный, неожиданно не понравились российским дипломатам.

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Несмотря на то, что в РФ готовы тыкать "Z"-тки на все подряд, эти рисунки консульство назвало "отвратительным актом вандализма". Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба дипучреждения.

На фотографиях видно, что красной краской, как будто кровью, залито внешнюю сторону ограды. Символы, используемые оккупантами, неизвестные нарисовали на информационном стенде, стене, почтовом ящике консульства.

Ворота залили кровью
Символ Z кровавого цвета

В РФ сообщили, что подали заявление в немецкие правоохранительные органы, возбуждено расследование.

Консульство России в Бонне
Консульство страны-агрессора в Бонне

Неравнодушных, которые хотели напомнить о кровавых преступлениях Российской Федерации, пресс-служба назвала "вандалами" и осудила произошедшее.

Такие акции, как заявили в ведомстве, "наносят ущерб достоинству, спокойствию, неприкосновенности помещений и имущества консульского учреждения РФ".

В РФ неожиданно назвали осудили рисование Z-ток
Немецкий Бонн на карте

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее неизвестные украинские патриоты устроили патриотическую акцию во временно оккупированном Россией Крыму, несмотря на давление и репрессии.

– Украинцы поддерживают свою страну и Силы обороны и на других оккупированных территориях. Плакаты, листовки, желтые ленты, сине-желтые изображения флага и проч. периодически появляются в Геническе, Новой Каховке, Скадовске, Мелитополе, Энергодаре, Токмаке, Бердянске, Днепрорудном, Родах, Донецке, Луганске, Мариуполе.

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