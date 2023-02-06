''Мы должны быть вместе'': украинские патриоты устроили смелые акции на оккупированных территориях и призвали поддержать их. Фото

Украинцы на временно оккупированных Россией территориях продолжают оказывать сопротивление путинской армии. Новые смелые акции протеста украинские патриоты устроили в ряде городов, пока контролирующих российские военные.

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Организаторами акции выступили активисты движения "Желтая Лента". Они работают по всей временно оккупированной территории Украины.

В частности, активисты расклеивают листовки, создают граффити и развешивают свои символы – желтые ленты. Только за последнюю неделю было расклеено около 4000 плакатов.

Акции проходят в Геническом, Новой Каховке, Скадовске, Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Керчи, Мелитополе, Энергодаре, Токмаке, Бердянске, Днепрорудном, Родах, Донецке, Луганске и Мариуполе.

Отмечается, что все больше и больше людей присоединяется к проукраинскому движению. Они ежедневно напоминают оккупантам, что 2023 год – станет годом победы Украины.

Напомним, во временно оккупированных городах Запорожской области продолжает работать сопротивление. Несмотря на угрозу жизни, патриоты распространяют в захваченных россиянами городах патриотическую символику.

Украинские патриоты также устроили смелую акцию на территории временно оккупированного Крыма, напомнив российским захватчикам, что время играет против них и ежедневно деоккупация становится все ближе. Активисты подчеркнули, что другого пути нет, ведь для них Крым является домом.

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