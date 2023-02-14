Крым уже в предвкушении освобождения: партизаны, несмотря на давление и репрессии, провели смелые акции против оккупации. Фото

Во временно оккупированном Россией Крыму, несмотря на давление и репрессии, украинские патриоты продолжают сопротивляться. В этот раз новые смелые акции против оккупации прошли в ряде городов полуострова.

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Местные жители подчеркивают, что Крым в предвкушении освобождения Вооруженными силами Украины. Акции устроили активисты "Желтой ленты".

Они отметили, что украинские патриоты почти за 9 лет оккупации как никто узнали что такое "русский мир" на собственном опыте. Однако в Крыму бурлит особая атмосфера — предчувствие освобождения. Именно поэтому активисты распространяют украинскую символику, несмотря на невероятную опасность и репрессии оккупантов.

За прошедшую неделю активисты движения "Желтая Лента" нарисовали около 50 граффити в своих городах. Речь идет о Севастополе, Симферополе, Керчи, Ялте и даже древнем Херсонесе, которые уже окрасились в украинскую символику.

Патриоты уверены, что нынешний 2023 год станет годом освобождения украинских земель от российской оккупации и восстановления исторической справедливости.

Напомним, во временно оккупированном российскими войсками Бердянске украинские патриоты устроили новую смелую акцию. Они передали захватчикам и их приспешникам послание о том, что украинский трезубец победит российскую двуглавую курицу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во временно оккупированных городах Бердянск, Токмак и Днепрорудное Запорожской области расклеили патриотические листовки и ленты. Главный посыл этой смелой акции состоит в том, что никакими "референдумами" не остановить деоккупацию украинских земель.