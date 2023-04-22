В Мадриде произошел пожар в ресторане: есть погибшие, многие пострадавшие. Фото и видео

Во время пожара в одном из ресторанов Мадрида, который произошел в пятницу вечером, 21 апреля, погибли два человека. Еще 12 человек получили ранения, 8 из которых серьезно, остальные – незначительно.

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Об этом сообщает издание El Pais. Как рассказывается, пожар произошел в итальянском ресторане "Burro Canaglia Bar&Resto" после 23 часов.

Пламя возникло у входа в помещение, что осложнило эвакуацию пострадавших. Причины пожара еще устанавливаются. Как известно, пламя очень быстро распространялось по крыше и стенам заведения.

На место происшествия прибыли около 10 карет скорой помощи, полиция и около 12 пожарных, которым удалось спасти из помещения двенадцать человек, среди которых были клиенты и работники ресторана.

Как сообщил один из очевидцев пожара, которому удалось спастись, его могла вызвать паяльная лампа для фламбировки десертов.

"Официант собирался завершить блюдо паяльной лампой, и в считанные секунды все загорелось", – заявил очевидец.

Пожарные прибыли через несколько минут после того, как вспыхнул огонь, и начали поспешно эвакуировать клиентов и персонал, но пламя было настолько сильным, что два человека погибли на месте событий.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время пожара в металлическом вагончике погибли два человека. Пожар произошел в Днепровском районе Киева в понедельник, 17 апреля.

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