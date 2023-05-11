В Германии прогремел мощный взрыв в многоэтажке: пострадали двое полицейских и 10 пожарных. Фото и видео

В городе Ратинген (Германия) утром 11 мая в квартире многоэтажки произошел взрыв. Это случилось в то время, когда там находились сотрудники экстренных служб. Ранено по меньшей мере двое полицейских и десять пожарных, некоторые из них в тяжелом состоянии.

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Как передает Stern, взрыв прогремел около 11:15 (по местному времени). Ранее компания, которой принадлежат апартаменты, вызвала туда полицию из-за "беспомощного человека" – соседи заметили, что почтовый ящик квартирантов был переполнен. Затем на место приехала пожарная команда, которая открыла дверь квартиры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Немецкий вещатель Westdeutscher Rundfunk Köln сообщил, что там проживали мать с сыном. Последний якобы вызвал взрыв с помощью объекта, который еще не идентифицирован. Мотивы пока неизвестны. Это могло быть преднамеренным нападением, но в полиции версию еще не подтвердили.

После взрыва в многоэтажке на место ЧП были переброшены многочисленные отряды полиции специального назначения. Территория была оцеплена, а офицеры вошли в высотное здание с винтовками. Там также дежурило много спасателей.

Как писал OBOZREVATEL,11 мая в центре Милана (Италия) прогремел мощный взрыв. В результате ЧП загорелись транспортные средства, а из ближайшей школы эвакуировали детей и учителей.

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