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В Германии прогремел мощный взрыв в многоэтажке: пострадали двое полицейских и 10 пожарных. Фото и видео

Дарья Дурова
Мир
2 минуты
3,4 т.
В ФРГ из-за взрыва пострадали копы и спасатели

В городе Ратинген (Германия) утром 11 мая в квартире многоэтажки произошел взрыв. Это случилось в то время, когда там находились сотрудники экстренных служб. Ранено по меньшей мере двое полицейских и десять пожарных, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Видео дня

Как передает Stern, взрыв прогремел около 11:15 (по местному времени). Ранее компания, которой принадлежат апартаменты, вызвала туда полицию из-за "беспомощного человека" – соседи заметили, что почтовый ящик квартирантов был переполнен. Затем на место приехала пожарная команда, которая открыла дверь квартиры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дым над зданием в Ратингене

Немецкий вещатель Westdeutscher Rundfunk Köln сообщил, что там проживали мать с сыном. Последний якобы вызвал взрыв с помощью объекта, который еще не идентифицирован. Мотивы пока неизвестны. Это могло быть преднамеренным нападением, но в полиции версию еще не подтвердили.

Спасательные службы
Место инцидента

После взрыва в многоэтажке на место ЧП были переброшены многочисленные отряды полиции специального назначения. Территория была оцеплена, а офицеры вошли в высотное здание с винтовками. Там также дежурило много спасателей.

Ратинген на карте

Как писал OBOZREVATEL,11 мая в центре Милана (Италия) прогремел мощный взрыв. В результате ЧП загорелись транспортные средства, а из ближайшей школы эвакуировали детей и учителей.

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