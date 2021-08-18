В Германии после наводнений обнаружили 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны. Фото

В западной части Германии после наводнений обнаружили около 350 кг боеприпасов времен Второй мировой войны. В основном были найдены патроны, гранаты и пиротехника.

Об этом DPA сообщили региональные власти в городе Трир. Всего в долине реки Ар, которая особенно сильно пострадала от наводнения, было обнаружено 22 находки. Все найденные боеприпасы были уничтожены.

Местные власти напомнили людям, что нужно проявлять осторожность и немедленно сообщать в полицию при обнаружении боеприпасов.

Отмечается, что сильные дожди и последующие наводнения обрушились на регионы Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц в середине июля, оставив после себя разрушения, в которых погибло более 180 человек.

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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала наводнение, от которого пострадала часть Европы, "ужасным" и заявила о росте количества жертв от последствий стихии – до 188 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальные изменения климата приведут к тому, что аномальные дожди, накрывшие Европу и спровоцировавшие катастрофические наводнения, будут выпадать все чаще и станут привычным явлением.