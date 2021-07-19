Меркель назвала наводнение в Германии "ужасным" и заявила о росте количества жертв
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала наводнение, от которого пострадала часть Европы, "ужасным" и заявила о росте количества жертв от последствий стихии – всего 188 человек.
Так, в воскресенье в Германии число погибших выросло до 157. Бавария стала последним регионом, пострадавшим от наводнения, передает Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Бельгии погиб еще 31 человек. Спасатели продолжают ликвидацию последствий. Отмечается, что наводнение в Германии стало самым сильным стихийным бедствием в стране почти за шесть десятилетий.
После посещения одного из наиболее пострадавших от проливных дождей районов Германии, Меркель пообещала скорую финансовую помощь. Она также сказала, что власти должны быть лучше и быстрее в своих усилиях по борьбе с последствиями изменения климата.
"Это ужасно. Немецкий язык едва ли может описать произошедшее опустошение", – отметила Меркель.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Бельгию обрушились мощные ливни, которые привели к масштабным потопам в стране. Основной удар пришелся на провинцию Льеж, где власти объявили эвакуацию.