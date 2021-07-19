Меркель назвала наводнение в Германии "ужасным" и заявила о росте количества жертв

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала наводнение, от которого пострадала часть Европы, "ужасным" и заявила о росте количества жертв от последствий стихии – всего 188 человек.

Так, в воскресенье в Германии число погибших выросло до 157. Бавария стала последним регионом, пострадавшим от наводнения, передает Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Бельгии погиб еще 31 человек. Спасатели продолжают ликвидацию последствий. Отмечается, что наводнение в Германии стало самым сильным стихийным бедствием в стране почти за шесть десятилетий.

Видео дня

После посещения одного из наиболее пострадавших от проливных дождей районов Германии, Меркель пообещала скорую финансовую помощь. Она также сказала, что власти должны быть лучше и быстрее в своих усилиях по борьбе с последствиями изменения климата.

"Это ужасно. Немецкий язык едва ли может описать произошедшее опустошение", – отметила Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Бельгию обрушились мощные ливни, которые привели к масштабным потопам в стране. Основной удар пришелся на провинцию Льеж, где власти объявили эвакуацию.