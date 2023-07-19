В Германии пони проехался трамваем и стал звездой соцсетей. Фото

Недавно в немецком Лейпциге пассажиры трамвая получили уникальный опыт – на одной из остановок в вагон вошел настоящий шетландский пони. Получасовая поездка с милым животным подарила пассажирам море положительных эмоций, ярких селфи и видео. А сам пони стал звездой соцсетей.

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Об этом пишет издание Bild. В соцсетях ФРГ живо обсуждают видео, где 4-летний пони по кличке Кэш отправился в путешествие трамваем.

Конечно, пони путешествовал не один. Его 20-летняя хозяйка Дженни, выпускница средней школы, рассказала, что она отпраздновала последний день в школе с друзьями и учителями. На праздник она пришла со своим пони, которому разрешили проскакать по школьному двору.

Но по дороге домой Кэш не захотел идти под жарким солнцем и брыкался. Девушка купила за 2 евро специальный билет для животных, которым обычно оплачивают проезд собак, и поехали со своим любимцем трамваем.

Дорога заняла около получаса. Пассажиры, особенно дети, невероятно радовались, что едут вместе с пони. А Кэш превратился в настоящую звезду, которую фотографировали, гладили, и которым восхищались.

Водитель трамвая Катя Новак вышла на одной из остановок и также сделала фото вместе с Кешем. Она призналась, что за свою 37-летнюю карьеру ни разу не возила пони.

"Я была очень счастлива. Пассажиры тоже. Все выходили с улыбкой. Я ехала очень осторожно. Меня не волновали задержки – главное, чтобы с пони было все в порядке", – рассказала она в комментарии изданию.

По словам Дженни, пони стал частью ее семьи два года назад.

"Два года назад мы спасли Кеша от плохого отношения. Он многого боялся, и нам пришлось его всему учить. Теперь он самый милый пони в мире, очень интересный и активный", – рассказала владелица Кеша.

Несмотря на то, что пони Кэш стал звездой сети, в транспортной компании LVB призвали больше не перевозить крупных животных в общественном транспорте, поскольку это может привести к травмированию. Такого мнения и некоторые пользователи соцсетей. Другие же отмечают, что пони весит до 150 кг, как и некоторые люди, и не может представлять опасность.

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