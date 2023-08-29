В городе Баден-Баден, который находится в Германии, депутат муниципального совета нарисовал свастику на двух автомобилях, которые имели украинские номера, и написал большими буквами Fuck UA. Местная полиция оштрафовала политика.

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При совершении правонарушения автомобили находились на общественной подземной стоянке в курортном городке. Об этом сообщает Spiegel.

Прокуратура Баден-Бадена в понедельник, 28 августа, сообщила, что депутату был выписан штраф в размере 50 дневных окладов (точная сумма не указана) за "использование символики антиконституционных организаций" и оскорбление. Ему предъявлены обвинения в том, что он рисовал символы на украинских автомобилях в январе и марте на одном из подземных паркингов. Ранее эти события не были освещены в СМИ.

Местная администрация Баден-Бадена проведет расследование с целью определения возможных последствий этих событий для нарушителя и деятельности самого городского совета. Комментировать эту ситуацию в городском совете будут только после этой проверки. В то же время не указывается, к какой конкретно политической фракции принадлежит этот политик.

Представители фракций "Зеленые" и "Свободные граждане Баден-Бадена" (FBB) решительно осудили инцидент и потребовали отставки соответствующего члена городского совета.

"Этот инцидент вызывает у меня глубокое возмущение", – отметил руководитель FBB, Мартин Эрнст.

Напомним, что у агентов кровавого российского президента Владимира Путина в Германии провели обыски. Речь идет о бывшем офицере российской армии Максе Шлунде, который живет вместе со своей женой Еленой Колбасниковой в Кельне. У пары, пытавшейся настроить Берлин против Украины, нашли оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии действует целый ряд агентов РФ, пытающихся настроить Берлин прекратить военную помощь Украине. Они устраивают акции, на которых призывают немецкое правительство изменить прозападный вектор.