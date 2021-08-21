В Германии перевернулся автобус с туристами из Чехии: есть тяжело раненые. Фото

В субботу утром, 21 августа, в Германии (Нижняя Бавария) в районе Кельхайма в аварию попал автобус с туристами из Чехии. Транспортное средство перевернулось на трассе А93, 14 человек получили травмы.

Об этом сообщила общественная телерадиокомпания земли Бавария Bayerischer Rundfunk. Всего в автобусе находилось 37 чешских туристов, они возвращались в Прагу из Италии.

Четверо людей были тяжело травмированы, двое получили телесные повреждения средней тяжести, еще восемь – легкие травмы. Потерпевших госпитализировали в близлежащие больницы, где им оказывают необходимую помощь.

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Известно, что автобус перевернулся и покатился дальше по дороге, не зацепив другие авто. Причина ДТП пока неизвестна, полицейские при помощи переводчика допрашивали водителя транспортного средства. Он в результате аварии не пострадал.

Из-за ЧП на трассе проезд в направлении Регенсбурга временно возможен только по одной полосе. Движение в сторону Ландсхута было закрыто по меньшей мере на два часа.

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