В Германии перевернулся автобус с туристами из Чехии: есть тяжело раненые. Фото
В субботу утром, 21 августа, в Германии (Нижняя Бавария) в районе Кельхайма в аварию попал автобус с туристами из Чехии. Транспортное средство перевернулось на трассе А93, 14 человек получили травмы.
Об этом сообщила общественная телерадиокомпания земли Бавария Bayerischer Rundfunk. Всего в автобусе находилось 37 чешских туристов, они возвращались в Прагу из Италии.
Четверо людей были тяжело травмированы, двое получили телесные повреждения средней тяжести, еще восемь – легкие травмы. Потерпевших госпитализировали в близлежащие больницы, где им оказывают необходимую помощь.
Известно, что автобус перевернулся и покатился дальше по дороге, не зацепив другие авто. Причина ДТП пока неизвестна, полицейские при помощи переводчика допрашивали водителя транспортного средства. Он в результате аварии не пострадал.
Из-за ЧП на трассе проезд в направлении Регенсбурга временно возможен только по одной полосе. Движение в сторону Ландсхута было закрыто по меньшей мере на два часа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Венгрии 15 августа перевернулся автобус с местными номерами. Погибли 8 человек, десятки пассажиров были травмированы.
В Турции в ДТП попал автобус, пассажирами которого были студенты. Транспортное средство перевернулось, пострадали 29 человек.