В Германии оппозиция требует депортации для безработных беженцев из Украины

Представители оппозиции в немецком Бундестаге заявили, что некоторых граждан Украины необходимо депортировать из Германии. По словам председателя баварской партии Христианско-социальный союз Александера Добриндта, такие меры необходимо предпринять в отношении безработных украинцев.

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Также он пожаловался, что слишком много денег налогоплательщиков уходят на социальную помощь. Об этом сообщает издание ZDF.

Добриндт выдал, что спустя два года после начала войны должен применяться принцип в отношении украинских беженцев. Политик заявил, что такие люди должны трудоустроится либо же покинуть Германию.

"Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины", – отметил оппозиционер.

Кроме того, он возмутился, что за счет денег налогоплательщиков слишком много людей в Германии получают социальную помощь. Поэтому, уверен политик, немецкому правительству нужны более сильные обязательства в отношении беженцев, когда речь идет о трудоустройстве.

В то же время заявления Добриндта подвергли резкой критике представители правительственной коалиции. Заместитель лидера парламентской фракции социал-демократов канцлера Шольца Дирк Визе отметил, что Христианско-социальному союзу должно быть стыдно за такие высказывания. Также он призвал оппозиционеров "раз и навсегда убрать из своего названия букву "Х", которая означает "христианин"

"Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих родителей на фронте", – заявил он.

Напомним, правительство Германии решило сохранить выплаты безработным украинским беженцам, отвергнув требования оппозиции уменьшить эти выплаты. Эта политика направлена на скорую интеграцию украинцев в немецкое общество и обеспечение им возможности работать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, венгерское правительство приняло решение, разрешающее гражданам Украины получить вид на жительство в Венгрии даже с просроченным паспортом. Украинцы смогут воспользоваться такой возможностью, пока в стране продолжается чрезвычайное положение и в течение полугода после его завершения.

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