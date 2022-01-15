В Германии обнаружили древний тайник с кельтскими монетами, которым 2 тыс. лет. Фото

В Бранденбурге, земле на северо-востоке Германии, археолог-аматор Вольфган Херкт (Wolfgang Herkt) обнаружил древний тайник с кельтскими монетами. Они были отчеканени более 2000 лет назад и являются первым известным кельтским золотым сокровищем на данной территории.

Как рассказал в интервью Livescience нумизмат и научный сотрудник Монетного кабинета замка Фриденштайн в Германии Марьянко Пилекич (Marjanko Pilekić), все найденные монеты изогнуты, из-за этого их назвали "regenbogenschüsselchen", что с немецкого переводится как "радужные". Он предположил, что поскольку монеты в тайнике одинаковые, вполне вероятно, что весь клад был заложен сразу.

Из 41 золотой монеты 19 представляют собой статеры, которые имеют диаметр 0,7 дюйма (2 сантиметра) и средний вес 0,2 унции (7,3 грамма), а 22 представляют собой статеры 1/4, которые имеют меньший диаметр 0,5 дюйма (1,4 см) и средний вес 0,06 унции (1,8 г).

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Сам счастливчик Вольфган Херкт рассказал журналистам, что получил разрешение на проведение раскопок от землевладельца недалеко от деревни Байц еще в 2017 году. Он увидел что-то блестящее в ходе работ и решил, что это крышка от бутылки, но при ближайшем рассмотрении был изумлен – оказалось, это была кельтская золотая монета. Найдя еще 10 монет, Херкт сообщил об открытии BLDAM, чьи археологи нашли остальную часть клада.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании археологи обнаружили руины древнего римского города.