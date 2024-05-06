В Германии не исключают возможность возвращения военнообязанных украинцев в Украину – Tagesspiegel

Германия не исключает возможность возвращения военнообязанных украинцев на родину. В то же время страна хочет оставаться безопасным убежищем для беженцев.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил министр внутренних дел германской федеральной земли Гессен Роман Посек. По его словам, в правительстве ФРГ хотят обсудить, что делать с украинскими мужчинами.

"Это может также включать помощь в обеспечении того, чтобы Украина могла использовать мужчин, которые сбежали за границу, но могут быть вовлечены в войну", - отметил Посек.

По словам политика, в вопросе украинских мужчин возникает дилемма, поскольку нужно поддержать обороноспособность Украины. Впрочем, Германия хочет оставаться безопасным убежищем для беженцев.

Комментируя ограничения консульских услуг для мужчин за рубежом, введенных Министерством иностранных дел Украины, Посек отметил, что не видит шансов, что Германия будет выдавать какую-то собственную замену просроченным паспортам.

"Я настроен скептически, потому что не вижу, что для этого есть соответствующие условия. Украина не является нелегитимным государством", – пояснил он.

Кроме того, как сообщает германское телевидение, федеральные земли и Министерство внутренних дел Германии планируют обсудить ситуацию с украинскими мужчинами во вторник, 7 мая. Федеральные земли хотят, чтобы Берлин принял какое-то общенациональное решение. После принятия украинским парламентом закона о мобилизации МИД ввел временные ограничения на консульские услуги для мужчин.

Основанием для этого шага стало то, что принятый закон предусматривает изменения в правилах предоставления консульских услуг мужчинам, в частности они должны иметь при себе военно-учетные документы.

Поэтому МИД решил прекратить предоставлять консульские услуги мужчинам, пока не приведет собственные нормативные акты в соответствие с новым законодательством и развеял целый ряд мифов, возникших вокруг этого решения. После этого в Польше и Литве заговорили о возможности помочь Украине по возвращению военнообязанных мужчин из-за границы.

Напомним, на прошлой неделе советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страны Евросоюза должны принять решение о возвращении украинских мужчин из-за границы. И это решение должно быть единодушным.

Ранее стало известно о том, что Польша, как и другие демократические страны, никогда не пойдут на такой шаг, как издание Украины военнообязанных мужчин, которых дома квалифицируют как уклоняющихся, а за границей они признаны беженцами. А консульское обслуживание граждан касается внутренней политики страны, а не внешней.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может предоставить Украине помощь в вопросе возвращения домой военнообязанных мужчин. Он подчеркнул, что граждане Украины имеют перед своим государством обязательства.

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