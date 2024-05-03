'Решение будет': в ОП высказались о возвращении мужчин из Европы. Видео

Страны Евросоюза должны принять решение о возвращении украинских мужчин из-за границы. И это решение должно быть единогласным.

Такие надежды в интервью литовскому изданию Delfi высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, то, что мужчины призывного возраста, которые "ведут бездейственный образ жизни и это манефестируют", ухудшает репутацию Украины.

"Необходимо общеевропейское решение. Это абсолютно точно. Мне нравится, что эта дискуссия сейчас продолжается в Европе, потому что это действительно выглядит несколько странно. Потому что наша страна истекает кровью, она воюет, а есть репутационно странная составляющая, когда очень много молодых людей, которые в первые месяцы войны успели уехать, мало того, что не поддерживают свою страну, которая воюет эти два года", – заявил он и добавил, что такие дискуссии это хорошо.

Подоляк подчеркнул, что Европа "из-за длинных разговоров, но придет к правильному решению".

"По моему мнению, это решение будет принято. И это заставляет молодых людей сейчас задуматься, где они, что они и как они будут чувствовать себя уже завтра. Не бывает так в жизни, что кто-то платит максимальную цену, а кто-то наслаждается этим. Затем приедет и будет говорить, что тоже поддерживал Украину в момент тяжелейшего исторического испытания", – резюмировал свое мнение Подоляк.

Ранее стало известно о том, что Польша, как и другие демократические страны, никогда не пойдут на такой шаг, как выдача Украине военнообязанных мужчин, которых дома квалифицируют как уклоняющихся, а за рубежом они признаны беженцами. А консульское обслуживание граждан касается внутренней политики страны, а не внешней.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может предоставить Украине помощь в вопросе возвращения домой военнообязанных мужчин. Он подчеркнул, что граждане Украины имеют перед своим государством обязанности.

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