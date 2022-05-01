В Германии наметился раскол из-за Украины: глава оппозиции собрался в Киев

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц посетит Украину. Визит в Киев запланирован на 2 мая.

Об этом сообщает Bild. Издание подчеркивает, что глава Христианско-демократического союза станет одним из первых немецких политиков, которые посетят украинскую столицу после начала полномасштабной войны.

О целях визита Мерца газета не сообщает. Однако отмечается, что в Берлине все чаще звучат требования, чтобы канцлер Олаф Шольц тоже посетил Украину в знак поддержки и солидарности с Киевом.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подверг критике позицию Шольца по ситуации в Украине. Он обвинил канцлера в нерешительности и попытке уйти от дискуссии о поставках оружия Киеву.

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"Это не соответствует претензиям на лидерство и давлению ожиданий, которые возлагаются на ФРГ как на крупнейшее и сильнейшее государство в Европе", – заявил политик.

Аналогичное мнение высказывал и Фридрих Мерц. По его словам, политика Шольца ставит под угрозу сплоченность европейского сообщества.

Сам Шольц отвергает упреки оппозиции. "Я принимаю решения быстро – и в координации с нашими союзниками", – ответил политик и добавил, что не одобряет "излишнюю торопливость и одиночные действия Германии".

Настаивая на правильности избранного курса, канцлер подчеркнул, что "не настолько пуглив, чтобы подобные обвинения (оппозиции – Ред.) оказывали на него слишком сильное впечатление". В то же время он подчеркнул, что жесткая критика его решений вполне легитимна, поскольку это является "частью демократии".

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