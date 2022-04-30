"Мы не дадим себя шантажировать": в Германии подтвердили, что не будут платить за российский газ в рублях

Германия не будет расплачиваться за газ из страны-террориста в рублях. Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что власти "не дадут себя шантажировать" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: Мы не дадим себя шантажировать! Мы не будем платить за российский газ рублями. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", – написал Линднер в своем Twitter сегодня, 30 апреля.

В комментариях к твитту пользователи выразили свое недовольство из-за того, что ФРГ сама себя загнала в энергозавимость от террористов. Некоторые комментаторы призывают бойкотирировать призывы Путина. Другие же считают, что у правительства нет выхода. Среди комментариев пользователей:

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"Что ж, Германия ни с того ни с сего поставила себя в зависимость от российского газа, крайне халатно и идиотски, но так оно и есть сейчас. У нас нет выбора, если только мы не хотим, чтобы наша экономика сократилась на несколько процентных пунктов. И всем должно быть понятно, что Россия не придерживается договоров";

"Если Путину нужны рубли на поставки газа, это его проблемы. Оплата в евро была предусмотрена контрактом, и г-н Путин также должен придерживаться контрактов, которые он же и подписал";

"Хорошее и смелое решение немецкого министра. Хватит этого подчинения России!";

"Одна независимость создает новые зависимости. Нам нужны реформы и целенаправленный энергетический переход".

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия, которая рассматривает возможность платить за российский газ рублями, может столкнуться с последствиями. Такие действия нарушат санкции ЕС.

Об этом политик сказал в интервью испанскому радио Radio Nacional de Espana. Он отметил, что сейчас все страны ЕС должны быть едины, также сложно призывать другие страны ввести санкции, когда даже страны ЕС их не соблюдают.

OBOZREVATEL сообщал о том, что крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni опровергла открытие счетов в российском Газпромбанке. Об этом ранее сообщали в СМИ. Руководство компании заявило, что будет платить за поставленный газ из страны-террориста в строгом соответствии с договорными условиями и санкциями ЕС.