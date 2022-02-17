В Германии начался суд по делу 'ракетного шпиона' из России: в чем его обвиняют

В Германии в четверг, 17 февраля, начался судебный процесс против российского ученого Ильнура Н., которого заподозрили в шпионаже на Москву. Дело будет рассматривать Высший земельный суд Мюнхена.

Об этом сообщает издание DW. Сторона обвинения полагает, что подозреваемый, бывший научный сотрудник Аугсбургского технического университета в Баварии, передавал данные своему знакомому россиянину.

Информация в частности касалась технологий европейской ракеты-носителя "Ариан". В СМИ подозреваемого прозвали "ракетным шпионом". Сам Ильнур не отрицал, что передавал данные, однако заявил, что якобы не знал, что его знакомый работает на российские спецслужбы.

Видео дня

Следствие считает, что российская служба внешней разведки (СВР) завербовала ученого примерно осенью 2019 года. Как заявил федеральный прокурор, заинтересованность спецслужбы заключалась "в разработке европейской ракеты-носителя Ariane".

После этого подозреваемый и агент СВР часто встречались – второй получал информацию об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий. Подозреваемый, как установили следователи, в общей сложности получил 2,5 тысячи евро.

Ильнура Н. арестовали летом 2021 года, а в конце января 2022 года ему предъявили обвинения в суде Мюнхена

Как сообщал OBOZREVATEL, охранник в посольстве Британии, которого арестовали по подозрению в шпионаже на Россию, оказался поклонником российской и нацистской символики. В его квартире нашли два флага РФ, три советских военных фуражки, бескозырку Черноморского флота России, а также нашивку расформированного спецподразделения "Беркут".