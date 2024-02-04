В немецком Гамбурге на улице убили двоих мужчин. Нападение с ножом произошло в районе Больштедт, а нападающий сразу после совершённого скрылся. Впрочем, он сам пришел в полицию и сдался.

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Как сообщают немецкие массмедиа, 32-летний убийца сейчас за решеткой. Продолжается расследование.

Убийство произошло во время уличной ссоры. Жертвы, мужчины 58 и 60 лет, оказались родственниками арестованного. Это его дядя и отец.

Что именно спровоцировало ссору, пока неизвестно. Полиция сообщает, что все еще разыскивает свидетелей.

Еще до того, как нападавший сдался, по разрешению прокуратуры в рамках расследования дела были проведены обыски частных квартир в районах Нойенгама, Лобрюгге и Хорна. Последнюю спецназ ФРГ брал штурмом, рассказали очевидцы.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион России по прыжкам Владислав Дикиджи подвергся нападению в метро Санкт-Петербурга между станциями "Черная река" и "Пионерская". По словам спортсмена, он спокойно ехал по своим делам, когда неизвестный пожилой мужчина подсел и приставил нож к его горлу.

А в столице страны-агрессора РФ Москве 22-летний парень напал на троих полицейских, выкрикивая лозунги в поддержку Украины. Инцидент произошел на Манежной площади, которая находится вблизи Кремля.

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