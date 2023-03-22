В Германии мужчина получил штраф 1500 евро за Z-футболку: деньги могут пойти на помощь жертвам войны в Украине

Суд немецкого города Висбаден оштрафовал на 1500 евро мужчину, который ходил в футболке с символом российской агрессии – буквой Z. Эти деньги могут пойти на помощь жертвам войны в Украине.

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Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам окружного судьи Карины Штайнхаузер, до сих пор нет постановлений вышестоящих судов по этому поводу, но в судебном округе Висбадена демонстрация буквы Z на публике считается уголовным преступлением.

49-летний житель Висбадена российского происхождения, который работает электриком, живет в Германии с 1992 года и имеет немецкое гражданство. При этом он регулярно смотрит российские СМИ и именно из них получает информацию о мире и текущих событиях, поэтому мужчина считает, что в Украине к власти пришли "нацисты".

Футболку с буквой "Z" ему подарил российский друг, и он носил ее на работе в противовес украинскому флагу, который его работодатель демонстративно водрузил на здании компании в индустриальном парке "Валлуфер" после начала широкомасштабной войны.

На суде житель Висбадена заявил, что не осознавал, что совершает преступление. Сейчас он сожалеет о выборе одежды, а также о том, что получал информацию от российской пропаганды.

Мужчину обязали осуществить пять платежей по 300 евро для закрытия дела. Эти средства пойдут альянсу организаций "Германия помогает" (Deutschland hilft), которые, среди прочего, собирают пожертвования для жертв войны в Украине.

Напомним, российский пропагандист Никита Михалков забился в экстазе от увиденной буквы Z в одном из храмов Москвы. Одиозный режиссер, который славится поддержкой российского терроризма в Украине, выдал, что буква появилась в храме "по воле Бога".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России неизвестный забросал мусоровоз с буквой Z желтой и синей красками. Инцидент произошел в Иркутске на перекрестке улиц Лермонтова и Мелентьева.

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