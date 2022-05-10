В Германии музей в доме, где подписали акт о капитуляции, изменил название из-за войны в Украине

Германо-российский музей капитуляции в берлинском районе Карлсгорт изменил название на фоне военной агрессии, которую ведет РФ против Украины. Уже 8 мая на подходе к зданию надпись гласит "Место капитуляции, май 1945 года".

Об этом сообщили спецкоры "Укринформа" на месте указанной локации. Более того руководители музей сделали объявление, призывающее местных жителей и туристов оказывать Украине гуманитарную помощь для пострадавших от вторжения российских войск оккупантов.

"Кроме того, из четырех флагов, которые десятилетиями развевались перед зданием, среди них русских и белорусский, сейчас остался только один – украинский", – делятся очевидцы.

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Отмечается, что на переименовании дома-музея несколько лет настаивал украинский посол в Германии Андрей Мельник. Он регулярно приводил исторические аргументы большой роли народа Украины в общей победе над нацизмом Третьего Рейха, которую Россия самовольно присвоила себе.

Напомним, что здание музея в течение Второй мировой войны использовалось немецкими солдатами как училище для саперов вермахта. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил в этом здании было увековечено созданием "Музея истории безоговорочной капитуляции фашистской Германии в войне 1941—1945 гг.". Открытие для посетителей состоялось 5 ноября 1967 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

– 9 мая в Берлине украинские тележурналисты во главе с известной ведущей новостей Натальей Мосейчук подверглись нападению от пророссийски настроенных активистов. Полиция была на месте инцидента, но не предотвратила физическую расправу над съемочной группой;

– столичные власти запретили флаги Украины и любую украинскую символику во время акций, проходящих в городе 8 и 9 мая в Германии. Украинцев это очень возмутило, ведь фактически желто-синюю символику немцы приравняли к стягам сепаратистов "Л/ДНР" и России, которые также попали под запрет.