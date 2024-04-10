В Германии местные депутаты написали открытое письмо с призывом прекратить помощь Украине: разгорелся скандал

В Германии группа местных депутатов в одном из округов земли Бранденбург призвала немецкое правительство прекратить помощь Украине, отражающей полномасштабную агрессию РФ. Подписи под открытым письмом с циничным призывом "служить миру", бросив Украину один на один с врагом, оставили более 30 представителей почти всех ключевых политических сил.

Однако среди подписантов оказались скандально известные в Германии праворадикальные партии, после чего часть подписавших письмо попытались дистанцироваться от него. Подробности сообщает Spiegel.

В Германии, пишет издание, 32 депутата округа Уккермарк в земле Бранденбург подписали открытое письмо к властям страны с требованием прекратить помощь Украине. Это письмо было опубликовано на официальном сайте администрации округа.

И оно вызвало в Германии большой скандал: вместе с представителями ключевых политических сил страны под письмом подписались правые экстремисты.

Подписанты письма обратились к федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу и руководителю Бундестага Бербель Бас с призывом "взять на себя ответственность за мирное урегулирование вместо продолжения поставок оружия" Украине. Свою позицию местные депутаты аргументировали угрозой дальнейшей эскалации войны. Они уверены, что Германия должна сделать все возможное, чтобы приблизить завершение войны дипломатическими методами. Также правительство страны призвали к "продвижению мирного сосуществования между народами".

Авторы письма с трудом "выжали" из себя одно предложение с осуждением полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, однако это осуждение вышло слишком обобщенным – в письме нет ни одного упоминания о начавшем войну в Европе российском диктаторе Владимире Путине, не упомянуты в письме также военные преступления россиян в ряде украинских городов, в частности в Буче и Мариуполе, речь не идет и о том, что виновники этих преступлений должны понести ответственность.

Из ключевых политических сил Германии упомянутое письмо не подписали только представители партии зеленых. Местные депутаты от ХДС, СДПГ, свободных демократов и левых свои "автографы" под письмом оставили – рядом с подписями правых популистов "АдН" и представителя скандальной праворадикальной партии "Дом", ранее известной как Национальная демократическая партия.

И именно подпись представителя праворадикальной партии с сомнительной репутацией, госфинансирование которой в начале 2024-го запретил Федеральный конституционный суд, признав эту политсилу правоэкстремистской, вызвала немало вопросов как к письму, так и к ведущим политсилам страны, чьи представители также подписали этот призыв.

На фоне скандала, вспыхнувшего вокруг этой истории, политсилы начали оправдываться либо отмежевываться от письма. Правда, на момент публикации материала Spiegel сообщений об отзыве своих подписей кем-то из подписантов не было.

Так, глава фракции левых в земельном парламенте Бранденбурга Себастьян Вальтер заявил, что на момент согласования своей подписи не знали, что "АдН" и "Дом" также планируют присоединиться.

Глава фракции ХДС Ян Редманн отметил, что ограничений на то, кто присоединится к письму, не было.

Лидер фракции СДПГ в земельном парламенте Даниэль Келлер выступил с заявлением, что представители партии не должны ставить подписи под одним письмом с "АдН", а в местной организации вдруг заявили, что не могут поддержать одностороннее заявление, где не называют агрессора и не учитывают необходимость обеспечить Украине возможность защищаться.

Как писал OBOZ.UA, на днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "пообещала дать отпор ультраправым друзьям Путина. Они, убеждена политик, "хотят украсть будущее у Европы".

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет войну без помощи США. Это заявление прозвучало на фоне многомесячных проволочек Конгресса с продолжением помощи для нашего государства и практически совпало по времени с инсайдами западных СМИ по поводу деталей "мирного плана" Дональда Трампа. Ранее экс-президент США неоднократно заявлял, что остановит войну в Украине в течение 24 часов после того, как американские избиратели изберут его новым президентом США, однако публично не вдавался в детали.

Инсайдеры же утверждают: план Трампа заключается в давлении на Украину с требованием отдать РФ часть своих территорий в обмен на прекращение огня.