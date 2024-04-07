'Хотят украсть будущее Европы': фон дер Ляйен пообещала дать отпор ультраправым друзьям Путина

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала дать отпор "друзьям Путина" в Европе. Так она назвала ультраправые политические силы, которые, по определению политика, "хотят украсть будущее Европы".

Именно ультраправые силы в Европе, по мнению фон дер Ляйен, помогают Москве совершать гибридные атаки против европейских стран. Об этом президент Еврокомиссии и ведущая кандидатка от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент заявила в Афинах, начиная свою избирательную кампанию, пишет Euractiv.

По мнению фон дер Ляйен, выборы в Европарламент, которые состоятся в июне, станут в определенной степени полем битвы, на котором будет определяться будущее Европы. По ее словам, уже летом "наша объединенная и мирная Европа столкнется с вызовами как изнутри, так и извне".

Угроз для демократической Европы политик видит немало, но главным их источником является РФ.

"Россия не только пытается стереть Украину с лица земли. Но агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. То ли через кибератаки, то ли через манипулирование социальными медиа, то ли посредством инструментализации мигрантов", – отметила фон дер Ляйен .

И особенно опасной ситуация становится потому, что в самой Европе находятся "друзья Путина", которые пытаются "переписать нашу историю и похитить наше будущее под видом популистов или демагогов". К "друзьям" российского диктатора фон дер Ляйен причислила ультраправые политические партии.

"Независимо от того, это AfD в Германии, Assemblement National во Франции, Konfederacja в Польше или другие. Названия могут быть разными, но цель та же: они топчут наши ценности и хотят украсть наше будущее... В последующие дни, недели и месяцы наша задача – дать отпор", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, при каком условии Путин может принять решение о выводе своих войск из Украины. При этом он уверен, что достичь этого условия возможно только при продолжении поддержки Украины со стороны европейских государств.

Между тем, в конце марта стало известно, что во Франции будут судить подругу Путина Марин Ле Пен. Главы ультраправой политической партии инкриминируют нецелевое использование средств ЕС. Кроме самой Ле Пен среди фигурантов дела – ее отец и еще 12 человек, которые были их помощниками в качестве депутатов Европарламента.