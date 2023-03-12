В Германии кавказец избил украинского военного из-за формы: пострадавшего прооперируют

В городе Франкфурт-на-Майне (Германия) сильно избили военнослужащего Вооруженных сил Украины, который находился в ФРГ на лечении после ранения на фронте. Предварительно, мужчину избил охранник отеля Roomers.

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Причиной конфликта называют то, что воин был одет в форму ВСУ. Генеральный консул нашей страны во Франкфурте Вадим Костюк в комментарии порталу "Новинарня" подтвердил, что украинец находится в госпитале с поломанной челюстью, сотрясением мозга и нуждается в операции.

Facebook-сообщество "Украинцы во Франкфурте-на-Майне" пишет: злоумышленником якобы был 23-летний чеченец.

Костюк уточнил, что все произошло вечером в пятницу, 10 марта, когда воин в униформе зашел в бар отеля.

"После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны гостиницы о несоответствии его дрескода произошла речевая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате драки у нашего гражданина перелом челюсти и сотрясение мозга", – рассказал дипломат.

В сети пишут, что ранее на фронте украинец получил ранение ног, поэтому он передвигается с помощью трости.

Генконсул сообщил, что делом об избиении занимается местная полиция. Он пообещал, что дипломаты помогут с адвокатом. Также ведомство попытается получить в полиции видеозаписи из бара, где произошла драка.

На 14 марта для пострадавшего запланирована операция на челюсти.

В настоящее время консульство выясняет все нормы законодательства двух стран относительно ношения военной формы одежды украинскими военнослужащими за рубежом и посещения в ней подобных заведений.

По предварительной информации Костюка, в Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение. Для иностранцев она разрешается во время совместных учений, прохождения стажировок и других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением. Украина такое соглашение не заключала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января в метро Берлина (Германия) агрессивный мужчина напал на гражданина Украины, нанеся ему несколько ударов в лицо. Пострадавший предполагает, что причиной стал его значок с украинским флагом на рюкзаке

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