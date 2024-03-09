В Германии хотят восстановить законсервированные бомбоубежища и установить сирены: что происходит

Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти восстановить в стране старые, законсервированные укрытия и построить новые, а также установить в городах сирены оповещения опасности. Это потребует миллиардных инвестиций, но это необходимо для защиты гражданского населения.

Соответствующее заявление сделал глава Союза городов и общин Андре Берггеггер. Властям нужно заботиться не только об обороноспособном Бундесвера, но и о защите населения от опасностей, цитирует его DW.

Берггеггер подчеркнул, что защита мирных жителей ФРГ является общей задачей федеральных, земельных и местных властей и для этого потребуется по меньшей мере 1 млрд евро в каждые последующие годы.

В Германии из 2 тыс. гражданских хранилищ времен холодной войны осталось всего 600. Они могут принять не более 500 тысяч человек. То есть такие укрытия нуждаются в восстановлении, но отдельно нужно строить новые, современные укрытия. Также власти должны устанавливать дополнительные сирены воздушной тревоги.

Берггеггер не единственный, кто в ФРГ обратил внимание на состояние защиты гражданского населения. Накануне с аналогичным призывом выступил и министр обороны страны Борис Писториус. По его словам, после "холодной войны" имеющиеся государственные объекты гражданской обороны либо пришли в упадок, либо были распроданы.

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