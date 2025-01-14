В Германии дом, в котором живут украинцы, разрисовали свастикой: все подробности инцидента

В Германии в городке Гюстров, расположенном в земле Мекленбург-Передняя Померания, неизвестные нарисовали на стене дома, в котором живут украинцы, два изображения свастики, а также камнем разбили окно их квартиры. Полиция проводит расследование.

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Об этом сообщило немецкое издание Presseportal. Отмечается, что украинцы не пострадали.

Инцидент произошел 11 января, около 2:30 ночи. Украинцы, живущие в многоквартирном доме, услышали шум, после чего в окно их спальни залетел камень.

Утром украинцы сообщили о случившемся владельцу дома. Кроме разбитого окна, на здании обнаружили две нарисованные свастики, которые в Германии считают антиконституционным символом. Владелец дома обратился в полицию.

Уголовная полиция проводит расследование, однако информации о возможных подозреваемых пока нет. Поскольку инцидент произошел ночью, никто не видел лица хулиганов.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и ищут виновных, а также проверяют "степень связи между двумя преступлениями" – нанесением неразрешенной символики и разбиванием окна.

Нанесенный материальный ущерб правоохранители оценили по меньшей мере в 1500 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Германии депутат муниципального совета нарисовал свастику на украинских авто и написал заглавными буквами Fuck UA. Местная полиция оштрафовала политика.

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