В немецком городе Кельн будут судить гражданку России Елену Колбасникову, которая организовала крупнейший в Германии автопробег в поддержку государства-террориста РФ. За совершенное ей грозит до трех лет за решеткой.

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Россиянку обвиняют в пропаганде войны из-за публичного одобрения российской агрессии против Украины. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В ходе пропагандистского автопробега 8 мая 2022 года она одобрила агрессивную войну против Украины. Судебное заседание назначено на 29 марта. Примечательно, что Колбасникова является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии и в этой связи сотрудничает с местными правоэкстремистским политиками.

В частности, вместе с бывшим членом антимигрантской партии ProNRW Маркусом Байзихтом она выступила перед участниками автопробега. По заключению прокуратуры Кельна, Колбасникова совершила преступление, поскольку заявила на митинге, что "Россия не агрессор", а якобы "помогает прекратить войну в Украине".

Немецкие прокуроры подчеркнули, что своими высказываниями россиянка одобрила преступление. Согласно международному праву, ведение агрессивной войны является преступлением, и тот, кто одобряет ее, рискует получить три года тюрьмы. В то же время СМИ отмечает, что более вероятным наказанием является денежный штраф.

Ранее сообщалось, что в Германии действует целый ряд агентов РФ, которые пытаются настроить Берлин прекратить военную помощь Украине. Они устраивают акции, на которых призывают немецкое правительство сменить прозападный вектор.

Напомним, в Германии обвинили Россию в умышленном искажении заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Сказанные ею слова о призыве стран Запада к единству в российском МИД выдали за "признание" в том, что Германия и НАТО якобы являются сторонами войны России против Украины.

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