В Германии будут судить бывшего охранника концлагеря: ему 100 лет

В Германии на скамье подсудимых окажется бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен, расположенного в пригороде Берлина. Ему сейчас 100 лет.

Судебный процесс в окружном суде Нойруппина должен начаться в октябре, пишет Die Welt. Как выяснило следствие, мужчина работал в Заксенхаузен с января 1942 года по февраль 1945 года. Концлагерь располагался к северу от Берлина неподалеку от города Ораниенбург.

В нем около 200 тысяч человек были заключены в тюрьму и 20 тысяч убиты. Заксенхаузен был освобожден 22-23 апреля 1945 года.

Мужчине предъявляют обвинения в соучастии в убийстве по 3,5 тысячам дел. Его имя не называют в СМИ, согласно законам страны.

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Учитывая возраст подсудимого, ему позволят присутствовать на слушаниях не дольше двух с половиной часов, отметил председатель суда Франк Штарк.

"Убийство не имеет срока действия, поэтому пожилые люди должны отвечать в суде. Речь идет о раскрытии преступлений, и бывшие сокамерники имеют возможность сообщить о том, что там произошло", – прокомментировала процесс научный сотрудник берлинского центра документации "Топография террора" Стефани Бора.

Напомним, ранее издание также писало, что в Германии будут судить женщину, работавшую в концлагере в Польше. Ей 96 лет. Ее обвиняют в причастности к убийству более 11 тысяч узников лагеря.

На эту работу, как пишет издание, подсудимая устроилась в 18 лет. Процесс начнется 30 сентября.

Как рассказала сама женщина, она якобы не знала об убийствах людей в газовых камерах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

издание ВВС опубликовало исследование о надзирательницах-палачах в Германии в период Второй мировой войны. Они издевались, били и пытали женщин.