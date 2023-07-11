В Германии арестовали украинку по подозрению в членстве в ИГИЛ

Федеральная прокуратура Германии утвердила решение об аресте Хатидже Ц., гражданки Украины, по подозрению в причастности к террористической организации "Исламское государство". Ее арестовали по запросу федеральной прокуратуры Германии.

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Соответствующее сообщение опубликовала немецкая прокуратура. Согласно предъявленным обвинениям, гражданка Украины Хатидже Ц. в 2014 году покинула Украину вместе со своим тогдашним супругом и четырьмя несовершеннолетними детьми с целью пребывания в Сирии, где, по данным, она присоединилась к международной террористической организации ИГИЛ.

По имеющимся данным, Хатидже Ц., в то время когда ее муж был членом "Исламского государства", выполняла обязанности по домашнему хозяйству, соответствующие роли женщины внутри организации. После смерти своего первого мужа она вступила в брак с двумя другими членами ИГИЛ в соответствии с исламскими обрядами.

Хатидже Ц. воспитывала своих детей в соответствии с идеологией ИГИЛ. В начале 2019 года она оказалась в плену у курдских властей и пробыла там до 2021 года. Однако подробности о том, как она попала в Германию в качестве женщины, не указываются.

Украинку арестовали по запросу федеральной прокуратуры Германии через сотрудников управления криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия в городе Билефельд, что в 150 километрах от Дюссельдорфа, еще 6 июля.

На следующий день обвиняемая предстала перед следственным судьей Федерального верховного суда Германии, который выдал ордер на арест и приказал выполнить досудебное заключение.

Женщине инкриминируют участие в террористической организации за рубежом, а также нарушение обязанностей по уходу и воспитанию детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper 7 июля нанесли удар по Сирии. В результате операции был ликвидирован один из предводителей террористической группировки ИГИЛ Усама аль-Мухаджир.

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