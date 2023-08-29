В Германии арестовали местного бизнесмена: поставлял России детали для беспилотников

В Германии немецко-российский гражданин Вальдемар В. незаконно поставлял электронные детали одной из российских компаний, занимающейся производством военных материалов и комплектующих. Федеральный суд в ФРГ уже выдал ордер на его арест и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщили на сайте Генерального прокурора Германии, таким образом обвиняемый совершил несколько коммерческих нарушений Закона о внешней торговле и платежах. В частности, следствию известно о 26 поставках в период с января 2020 года по март 2023 года на сумму около 715 000 евро.

Отмечается, что российская компания, которая получала детали, занимается производством беспилотников "Орлан-10", используемых в настоящее время российскими вооруженными силами в Украине. Компоненты, поставленные обвиняемым, являются обычной частью беспилотников этого типа и подпадают под действие Постановления об эмбарго в отношении России (ЕС) № 833/2014.

Чтобы обойти санкции ЕС, Вальдемар В. обычно импортировал соответствующие товары из-за границы в Германию, а затем экспортировал их в Россию – в некоторых случаях через компанию в Баден-Вюртемберге, которую он контролировал.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что международная рабочая группа по санкциям против России изучила 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей российских БПЛА. Абсолютное большинство компонентов – импортные, при этом важные микросхемы произведены в странах НАТО и союзниками Украины.

В частности, российская армия регулярно применяет три основных модели беспилотников: Шахед-136/131, Ланцет и Орлан-10. Вместе с тем, Россия в процессе изготовления БПЛА все еще в значительной степени возлагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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