В Гамбурге вспыхнул мощный пожар: жителей призвали закрыть окна и двери. Фото

В Гамбурге (Германия) ранним утром 23 мая произошел масштабный пожар на территории порта. Загорелся склад с 60 тоннами металлолома, в воздух поднялся едкий дым, поэтому жителям нескольких районов посоветовали закрыть окна и двери, выключить системы вентиляции и кондиционирования.

Пламя заметили в 4:16 утра (по местному времени). По состоянию на 9:50 пожар был все еще активным, спасатели снова повысили уровень тревоги и запросили дополнительные экстренные службы, передает Costa Nachrichten.

Местные жители получили оповещения о потенциально опасном для здоровья дыме через мобильные приложения и СМИ.

Первоначально угроза касалась районов Хаймфельд, Харбург и Вильгельмсбург. Позже опасную зону расширили на Шпаденланд, Кирхдорф, Ной-Аллермеэ и некоторые части Бергедорфа.

Службы экстренной помощи для тушения задействовали пожарный кран. Специалисты также проводили контроль воздуха в разных районах города.

Часть реки Зюдерельбе временно закрывали для судоходства. Спасатели также призвали по возможности избегать зоны, которую накрыл дым, закрыть окна и двери и не пользоваться системами кондиционирования и вентиляции.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 12 мая в Варшаве (Польша) произошел масштабный пожар, охвативший крупный торговый комплекс, насчитывающий 1400 магазинов и пунктов обслуживания. Над прекращением распространения огня работали около 30 пожарных бригад.

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