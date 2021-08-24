В G7 согласовали 'дорожную карту' для сотрудничества с талибами и призвали продолжить эвакуацию

Группа стран "Большой семерки" (G7) согласовала "дорожную карту" для будущего взаимодействия с Талибаном. Главным условием является то, что боевики должны обеспечить безопасный проход людям, которые захотят покинуть Афганистан после 31 августа.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 24 августа, по итогам виртуального саммита G7 передает Reuters. Отметим, "Талибан" дал силам коалиции время до 31 августа, чтобы завершить эвакуацию из Кабула. После 31 августа талибы обещают запретить вылеты самолетов из аэропорта.

"Мы договорились не только о общем подходе к решению вопроса эвакуации, но и о дорожной карте того, как мы собираемся взаимодействовать с "Талибаном". Условием номер один, которое мы ставим как G7, является то, что они должны гарантировать до 31 августа и далее безопасный выезд для тех, кто хочет уехать", – отметил Джонсон.

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Позже на сайте правительства Великобритании было опубликовано совместное заявление лидеров G7 относительно Афганистана. В нем говорится, что G7 будет способствовать доступу гуманитарной помощи в регион.

Первоочередной задачей названо обеспечение безопасной эвакуации граждан стран-членов G7 и тех афганцев, которые сотрудничали с ними, а также обеспечение дальнейшей безопасной эмиграции из Афганистана. Сказано, что G7 будет сотрудничать в этом с другими странами региона.

"В частности, мы подтверждаем, что "Талибан" будет нести ответственность за свои действия по предотвращению терроризма, действия в области прав человека, в частности прав женщин, девочек и меньшинств, и за достижение всеобъемлющего политического урегулирования в Афганистане", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Washinghton Post с ссылкой на источники заявило, что директор ЦРУ США Уильям Бернс якобы провел тайную встречу с главарем политического крыла "Талибана" Абдулом Гани Барадаром. Они обсудили эвакуацию граждан из Афганистана.