В Финляндии определились участники второго тура президентских выборов: кто ими стал

В Финляндии 28 января состоялся первый тур выборов президента. По результату подсчета 100% бюллетеней во второй тур вышли Пекка Хаависто и Александер Стубб.

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Бывший премьер-министр Стубб получил 27,2% голосов, а экс-глава министрерства иностранных дел государства Хаависто – 25,8%. О результатах сообщило издание yle.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%, теперь в Финляндии состоится второй тур выборов. Новое голосование проведут 11 февраля.

Во время первого тура спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо набрал 19% голосов, а политик Олли Рен – 15,3% голосов.

Действующий президент страны Саули Нииностьо занимал должность два срока и уже не имеет права баллотироваться на пост главы государства. Победитель выборов станет новым главой государства в Финляндии впервые за последние 12 лет.

Александер Стубб – кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии. Ранее он занимал пост главы правительства (с 2014 по 2015 год) и главы МИД (с 2011 по 2014 год), в 2008 году был председателем ОБСЕ.

Он пообещал не поддерживать никаких отношений с Россией, пока Москва не прекратит войну против Украины.

Пекка Хаависто – член левоцентристской партии "Зеленый союз", баллотируется в качестве независимого кандидата уже в третий раз. Хаависто возглавлял МИД Финляндии с 2019 по 2023 годы и вел переговоры об ускорении процесса вступления страны в НАТО. Политик неоднократно заявлял о поддержке Украины, мирного плана Владимира Зеленского и вступлении Киева в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Финляндии Антти Хаккянен сказал, что полномасштабная война, которая продолжается в Украине, определит будущее всей Европы. Похоже, что она не закончится быстро.

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