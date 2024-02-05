В Финляндии оборонная компания в пять раз увеличит производство боеприпасов из-за войны в Украине: что известно

В Финляндии завод оборонной компании Nammo Lapua по производству боеприпасов планирует в 2024 году увеличит выпуск своей продукции в пять раз. Это связано с тем, что основу помощи Хельсинки Украине составляют именно артиллерийские снаряды.

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Об этом сообщил региональный директор компании Илкка Хейккиля в воскресенье, 4 февраля, передает издание Yle. По его словам, Nammo Lapua подала заявку на участие в проекте Европейского Союза ASAP (Акт в поддержку производства боеприпасов), который предусматривает производство до миллиона снарядов в год.

Завод, выпускающий оболочки для артиллерийских снарядов, расположен в городе Састамала на западе Финляндии. Проект также потребует финансирования со стороны правительства государства.

"Увеличение производства на заводе в Састамале, выпускающем оболочки для артиллерийских снарядов, связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине", – говорится в сообщении.

Nammo (Nordic Ammunition Company) – норвежско-финская компания, специализирующаяся на производстве боеприпасов. Акции компании разделены поровну и принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.

Как сообщал OBOZ.UA, в Финляндии из-за забастовок на два дня остановится работа по меньшей мере на четырех заводах компании Nammo, привлеченной к поставкам Силам обороны Украины снарядов. Поэтому сроки изготовления боеприпасов и их передача Украине могут измениться.

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