Финляндия может приостановить производство боеприпасов для ВСУ: названа причина

В Финляндии из-за забастовок на два дня остановится работа по меньшей мере на четырех заводах компании Nammo, привлеченной к поставкам Силам обороны Украины снарядов. Поэтому сроки изготовления боеприпасов и их передача Украине могут измениться.

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Об этом в пятницу, 19 января, сообщило финское издание Yle. Забастовки запланированы на 1 и 2 февраля и в них должны принять участие большинство работников заводов.

Страйки анонсировал индустриальный союз, а причина, как отмечается, в программе правительства Финляндии по реформированию рынка труда.

Генеральный директор компании Nammo Раймо Хеласмяки не исключил, что забастовки окажут влияние на темпы изготовления боеприпасов для украинских военных. По его словам, остановка четырех заводов по производству пороха и снарядов, а затем их выход на проектную мощность, вероятно, потребует времени. Он прогнозирует, что в общей сложности остановка продлится четыре дня.

По словам гендиректора, предприятия Nammo не снабжают Украину снарядами напрямую. Но их покупают Силы обороны, после чего боеприпасы экспортируются.

"В такой мировой ситуации и во время войны в Украине остановка производства – это плохо. Портфели заказов в этом году полны всех четырех заводов. Это также повлияет на поставку боеприпасов в Украину", – сказал Хеласмяки.

В то же время, как говорится в материале, в министерстве обороны Финляндии уверены, что приостановка работы заводов не повлияет на количество и качество поставок боеприпасов для ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, правящая коалиция Германии делает все возможное для наращивания мощностей оборонного комплекса. В частности, для производства боеприпасов для Украины.

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