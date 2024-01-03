Во вторник, 2 января, два лыжника попали под лавину, сошедшую с сопки Паллас в Муонио, Финляндия. Под лавиной оказались туристы, мать и ребенок.

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Как сообщили в муниципалитете Муонио, туристы находились в этом районе в лыжном походе. Люди позвонили в службу спасения во вторник вечером, когда у них возникли проблемы из-за плохой погоды и видимости. В день трагедии поиски пострадавших были прекращены из-за непогоды; 3 января стало известно, что мать была найдена мертвой под лавиной. Поиски ребенка продолжаются.

Власти Муонио предупредили, что погода в Лапландии достаточно суровая, к сильным морозам до минус 26-29 градусов прибавился ветер, который крайне затрудняет видимость.

Как писал OBOZREVATEL, в Тайланде на курорте Самуи задержали нарушителя, который на 20 месяцев просрочил свою визу. Им оказался 41-летний россиянин Дмитрий Одинцов, еще и ведший нелегальный бизнес. Его арестовали сотрудники миграционной полиции во время предновогодней кампании.

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