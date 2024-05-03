В Финляндии арестовали трех граждан России: пытались вывезти подсанкционные товары

В Финляндии арестованы три гражданина России по подозрению в вывозе товаров двойного назначения без разрешения. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

Местная полиция требует арестовать их за нарушение санкционного законодательства при обременительных обстоятельствах. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Yle.

Россиян задержали в городе Каяани 30 апреля во время обыска, проводимого полицией в помещениях и общежитии местного профессионального колледжа.

По данным правоохранителей, подозреваемые являются студентами учебного заведения. Однако полиция отмечает, что колледж не имеет отношения к совершенному преступлению.

Сейчас Киммо Тууленкари, занимающийся делом следователь, не комментирует, что и куда подозреваемые вывезли из страны. Но ранее он говорил, что речь идет о товарах двойного назначения, то есть могут быть использованы товары и технологии в военных целях.

Это может включать электронику, средства связи или датчики и лазеры. Такие действия россиян могут быть признаны серьезным нарушением законодательства Финляндии, особенно если они направлены на получение значительных материальных выгод или представляют угрозу экономической или обороноспособности страны.

Напомним, в Баварии разоблачили двух российских агентов, которые вели наблюдение за американскими базами на территории Германии. Они также планировали диверсию на военно-транспортных путях.

Ранее прокуратура Германии предъявила обвинение офицеру агентства военных закупок своей страны в шпионаже. В частности, военное чиновник обвиняется в попытке передать секретную информацию российской разведке.