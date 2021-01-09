В Европе уточнили сроки по вакцине, которую хочет получить Украина

Европейский союз может принять вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, до конца января. Именно этот препарат может получить и Украина.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского медицинского агентства (ЕМА) в Twitter. Представление для авторизации компания подаст на следующей неделе.

"После получения большего количества данных от компании, ЕМА ожидает, что AstraZeneca представит представление для обусловленной рыночной авторизации вакцины против COVID-19 на следующей неделе. Вероятное решение может быть принято до конца января, в зависимости от данных и процесса оценки", – говорится в сообщении .

Напомним, Украина для иммунизации населения от COVID-19, скорее всего, может получить именно вакцину AstraZeneca. Она способствует развитию сильного иммунного ответа у людей в возрасте от 60 до 70 лет, что поможет защитить одну из наиболее уязвимых групп населения.

Также вакцина AstraZeneca будет значительно дешевле других препаратов благодаря более простой технологии изготовления. Согласно результатам клинических испытаний, средняя эффективность этой вакцины достигает 70%.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцину компании AstraZeneca и Оксфордского университета создано на основе аденовируса шимпанзе (так называемый "вектор"), который перед тем был генетически изменен и потерял способность размножаться в организме человека.