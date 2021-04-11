В Европе арестовали десятки людей, которые вышли на протесты из-за карантина. Видео

В Дании, Норвегии и Финляндии состоялись протесты из-за карантина, десятки людей были арестованы.

Об этом сообщает Euronews. Отмечается, что люди выражали свое недовольство на решения правительства и сжигали маски.

В Хельсинки на улицы вышли около 300 протестующих, двадцать человек были арестованы. В Датской столице люди протестовали против правительственной стратегии по борьбе с коронавирусом и планов по введению COVID-паспортов.

В Осло, столице Норвегии, было около 200 протестующих, которые сжигали свои маски в знак протеста против карантинных ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Боснии и Герцеговины городе Сараево жители устроили акцию протеста и потребовали отставки высокопоставленных чиновников из-за отказа запустить общенациональную программу вакцинации от коронавируса.